В феврале значительно увеличился импорт газа в Украину

Оператор ГТС

С начала февраля значительно увеличился импорт газа в Украину, ежедневный объем импорта составляет 13,5-14 млн м3 в сутки.

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Большая часть импорта поступает из Венгрии – в среднем 5,5 млн м3 в сутки. Около 5 млн м3 поступает из Словакии, остальные – в основном виртуальным реверсом из Польши.

А всего с начала февраля было импортировано 162 млн м3, с начала года – 218 м3. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2-2,5 млн. м3 в сутки.

"В связи с необычно теплой погодой и высокой стоимостью газа, что привело к сокращению потребления газа промышленными потребителями, значительно сократилось потребление газа в Украине", - отметил он.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" начал покупать валюту для импорта газа, чтобы не влечь в будущем надрывы на рынке.

НАК "Нафтогаз" с февраля приступил к импорту газа и планирует всего за месяц закупить 300 миллионов кубометров газа. С учетом рыночных цен такой объем импорта может стоить НАКу от 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Для прохождения следующего отопительного сезона Украине придется импортировать газ, на что уйдет около 7 млрд долларов.