Российская блокада: проход судов в Черном море перекроют – АМПУ

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Проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ - это основной морской торговый канал.

Об этом известно из сообщения Администрации морских портов Украины, предупреждения Госгидрографии.

АМПУ сообщил, что отменяет предупреждение о перекрытии отдельно определенных координатами районов Азовского моря в связи с российскими военными "учениями".

Администрация оставила в силе аналогичные предписания относительно координат в Черном море. Движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Черном море сможет осуществляться только с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб.

Это значит, что в узком промежутке акватории суда все же смогут проходить в порты, то есть полной блокады нет. В то же время, будут действовать ограничениями по осадке судов – то есть дойти до пункта назначения смогут не все.

Как ранее сообщал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, 95% украинского экспорта по морю проходит именно через Черное море. В целом, морской экспорт составляет половину в общей структуре украинского экспорта.

Напоминаем:

Экономические потери лунной блокады украинских портов могут составить от 25 до 170 миллионов долларов в день.

Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.

Посольство США назвало экономической войной против Украины блокаду РФ под предлогом якобы учений.

Из-за блокирования Россией участков Азовского моря движение торговых судов в украинские порты будет полностью заблокировано, ведь в частности Россия сплошь перекрыла Керченский пролив.