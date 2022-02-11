Приватизация Родины-Матери юридически невозможна – Фонд госимущества

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Несмотря на судебные тяжбы в отношении Родины-Матери, ее переход к частному владельцу запрещен законом о приватизации.

Об этом заявил Фонд государственного имущества Украины.

ФГИ сообщил, что в 2019 году внес в договор аренды с 2015 года изменения, запрещающие возможность приватизации арендованного объекта комплекса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Через суд арендатор пытался признать этот пункт договора о запрете приватизации недействительным. Хотя Фонд выиграл дело в апелляционной инстанции, Верховный Суд вернул его на рассмотрение в Северный апелляционный хозсуд.

Ранее компания-арендатор заявила, что Фонд кое-где не появлялся на судебных заседаниях по делу. Там ответили, что Северный апелляционный открыл производство, однако не уведомил об этом Фонд, а рассмотрение состоялось в одно заседание.

"Фонд госимущества категорически не соглашается с этим судебным решением и подготовил кассационное обращение в Верховный Суд, где будет законно и в рамках действующего законодательства отстаивать свою позицию", – отметил ФГИУ.

В то же время, даже в случае принятия судом решения об отмене пункта договора аренды о запрете приватизации она не состоится, поскольку действует прямая норма закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Настоящей статьей определяется перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Напоминаем:

Указан договор аренды компанией "Архитектурная мастерская Инка" двух помещений, которые находятся на балансе "Национального музея истории Украины во Второй мировой войне". Главное здание музея, которое венчается монументом "Родина-мать", не сдается в аренду.

Ранее стало известно, что связанная с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом компания борется в судах за право приватизировать недвижимость национального мемориального комплекса "Родины-Мать".