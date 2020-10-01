В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги 

Средняя стоимость нового строительства 1 километра автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием в 2020 году в Украине составляет 170,6 млн грн.

Такую информацию ЦТС предоставили в Государственном агентстве автомобильных дорог ("Укравтодор").

По данным госагентства, средняя стоимость строительства 1 км асфальтобетонной дороги второй категории - 77,4 млн грн, третьей - 69,6 млн грн, четвертой - 39,4 млн грн, пятой - 11,3 млн грн.

Если говорить не об абсолютно новом строительстве, а о ремонтах дорог, то, по данным "Укравтодора", максимальная стоимость капитального ремонта 1 км автодороги первой категории может достигать 60 млн грн, а реконструкции - 100 млн грн.

Структура стоимости дорожно-строительных работ зависит как от категории дороги, так и от ряда других факторов, но усредненные данные выглядят следующим образом: стоимость материалов, изделий и конструкций - 60%, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов - 20%, заработная плата - 10%, другие расходы - 10%.

"Строительство абсолютно новой дороги нельзя абсолютно ни к чему приравнивать, потому что оно предполагает полностью новое прохождение дороги по новому участку, по полям, болотам... и именно от рельефа местности зависит стоимость одного километра. Потому что в новом строительстве очень большая доля затрат падает на земляные работы, включая, например, замену грунтов, которые не подходят по лабораторным анализам и т.д.", - прокомментировал Александр Ращупкин, советник в корпорации РДС.

Говоря о составляющих стоимости строительства или ремонта 1 км дороги, он отметил, что, к примеру, барьерные ограждения могут составить до 10-15 % от общей сметной стоимости объекта.

Что касается доли асфальтобетона в стоимости материалов, то, по словам специалиста, подсчитать это сложно: "Все зависит от количества слоев дорожного покрытия. Если это текущий ремонт и только два слоя асфальта, то асфальт составит 80% или 90%.

Если это регенерация и есть другие добавки, то асфальт составит 60%. Если добавляются несколько нижних подстилающих слоев дорожной одежды и щебеночно-песочных смесей с добавлением цемента, то там асфальт может половину от стоимости материалов".





