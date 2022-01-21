У НБУ хочуть скоротити непрацюючі кредити до 10% до кінця 2024 року

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НБУ має на меті скоротити до кінця 2024 року рівень непрацюючих кредитів (NPL) у банках до 10%.

Про це під час форуму "2022 - час кредитувати" сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко, передає "Укрінформ".

"2021 рік є ще одним роком динамічного скорочення поганих портфелів у банках.

Станом на 1 грудня 2021 року рівень поганих кредитів знизився до 30,7% порівняно з 48,4% на початок 2020 року. Наша ціль - на кінець 2024 року вийти з показником не більше 10%", - заявив Шевченко.

За його словами, попри коронакризу, рівень поганих кредитів у банках не зростав, а зменшувався.

Нагадаємо:

Державні банки скоротили портфелі непрацюючих кредитів (NPL) до 35% на 1 вересня 2021 року, держбанки скоротили портфелі NPL на 108 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) станом на 1 грудня 2021 року знизилася до 30,7% проти 32,7% на 1 листопада.