За два дня работы "Дія.Сити" получила более 40 заявок на вступление

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С момента запуска "Дія.Сити" 8 февраля заявки на поступление в спецрежим подали уже 44 компании.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что во время презентации "Дія.Сити" первую заявку подала украинская продуктовая компания Reface.

Вторая заявка поступила от компании Roosh, создающей и развивающей продукты на базе искусственного интеллекта.

В ходе презентации операционный менеджер британской Revolut Дмитрий Стрельчук также заявил, что компания будет среди первых резидентов "Дія.City". Среди тех, кто первым присоединится к режиму, будет компания SoftServe.

Напоминаем:

С 8 февраля в Украине начинает работать специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.

Он создан для аутсорсинговых компаний, R&D-компаний, продуктовых компаний, стартапов. Для компаний-резидентов предусмотрен специальный налоговый режим.