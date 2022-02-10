УЗ потратит 64 миллиона на проектирование платформ для Kyiv City Eхpress

ИГОРЬ САПОЖКО

"Укрзализныця" объявила тендер на поиск партнера для разработки проектно-сметной документации пассажирских платформ проекта Kyiv City Eхpress.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По данным Prozorro, ожидаемая стоимость закупки – 64,27 млн ​​грн.

При этом, конечный срок предложений – 17 февраля, аукцион состоится 18 февраля 2022 года.

"Приглашаем к участию архитекторов и архитектурных бюро", - говорят в УЗ.

По условиям тендера, компания-победитель до конца года должна спроектировать около 60 железнодорожных платформ для 30 станций и остановочных пунктов в Киеве и области. Все они станут частью проекта Kyiv City Eхpress.

В частности, речь идет об архитектурно-строительных решениях и решениях по инженерным сооружениям и сетям.

"При разработке проектно-сметной документации должны быть учтены потребности и маломобильного населения.

В частности, установлены пандусы, пешеходные переходы через рельсы и тактильную навигацию. Также должны быть предусмотрены турникетные системы, информационные табло, камеры видеонаблюдения, средства экстренного вызова и энергоэффективное освещение", - добавили в компании.

Кроме того, все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ – шириной 1 метр от края.

Также на всех платформах должны быть урны для раздельного мусора и велопарковки. Предпочтение должно отдаваться материалам и конструкциям отечественного производства.

Объекты, для которых должна быть разработана проектно-сметная документация: Киев-Северная (платформы № 1, 2, 3), Протасов Яр, Киев-Демеевский, Выдубичи, Левый Берег, Дарница, Русановка, Левобережная, Киев-Днепровский, Троещина -2, Троещина, Почайная, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубежевский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы Дачи, участок Святошин-Клавдиево – Святошинн, Новобеличи, Беличи, Ирпень, Лесная Буча, Буча, Стеклозаводская, Ворезе, Клавдиево.

Напомним:

Укрзализныця объявила тендер на масштабную реконструкцию пассажирских платформ в Киеве и в пригороде, где реализуется проект City Express.

Экономическая правда