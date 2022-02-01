Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов

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Компания Sony Interactive Entertainment договорилась о покупке студии Bungie, известной по сериям видеоигр Halo и Destiny, сумма сделки – 3,6 млрд долларов.

Об этом сообщили обе стороны соглашения 31 января.

Отмечается, что студия продолжит выпускать игры самостоятельно – как дочерняя компания Sony.

"Bungie начинает путь к тому, чтобы стать глобальной мультимедийной развлекательной компанией", – говорится в сообщении студии.

В то же время глава подразделения Sony, отвечающего за PlayStation, Джим Райан сказал, комментируя соглашение о покупке 100% студии, что компания "приведет одну из величайших в мире студий разработки в семейство PlayStation".

По его словам, опыт разработчика видеоигр "в сочетании с высоко вовлеченным сообществом PlayStation" сделает партнерство "невероятно увлекательным дополнением".

В Sony заявили, что команда Bungie сосредоточится на долгосрочном развитии Destiny II и будет работать над расширением ее вселенной и созданием "совершенно новых миров в будущем".

При этом Bungie в результате сделки станет независимым дочерним подразделением Sony Interactive Entertainment и будет руководствоваться его советом директоров под председательством гендиректора студии Пита Парсонса.

Ранее Sony собрала под свой бренд ряд разработчиков, в том числе одного из создателей God of War – Valkyrie Entertainment, разработчика Returnal – Housemarque и других, пишет Reuters.

Напомним:

По итогам торгов 19 января капитализация Sony Group Corp. упала на 20 млрд долл - акции компании упали на 13% после того, как кокурент - Microsoft - объявил о сделке на 69 млрд долл о приобретении разработчика игр Activision Blizzard Inc.

Экономическая правда