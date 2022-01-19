Sony потеряла 20 млрд долларов капитализации после объявления сделки Microsoft и Activision Blizzard
По итогам торгов 19 января капитализация Sony Group Corp. упала на 20 млрд долл - акции компании упали на 13% после того, как кокурент - Microsoft - объявил о сделке на 69 млрд долл о приобретении разработчика игр Activision Blizzard Inc.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Стремление привлечь платных подписчиков с помощью огромного портфолио игр бросает вызов традиционной консольной бизнес-модели Sony, опирающейся на культовые эксклюзивные игры и продажи оборудования. На игры и сетевые услуги приходится около 30% дохода Sony", - пишет агентство.
По словам руководителя Xbox Фила Спенсера, Microsoft объявила, что имеет более 25 миллионов подписчиков Game Pass и предложит столько игр Activision Blizzard, сколько сможет в рамках Xbox Game Pass и PC Game Pass, охватывая как существующие, так и новые игры.
Call of Duty, Diablo и World of Warcraft являются одними из нескольких очень успешных франшиз, разработанных под эгидой Activision Blizzard.
"Sony будет иметь огромный вызов, чтобы выстоять самостоятельно в этой войне на истощение", - сказал Амир Анварзаде из Asymmetric Advisors.
"Учитывая, что Call of Duty теперь, скорее всего, будет добавлено исключительно в список Game Pass, противостояние для Sony будет только усиливаться", - добавил он.
В то же время акции Activision Blizzard через час после объявления о продаже Microsoft (до того, как Nasdaq приостановила торги) подорожали на 35% и достигли максимальной отметки в 88 долл за штуку с лета 2021 года (такой показатель тогда был до скандалов с дискриминацией и притязаниями).
Напомним:
Компания Microsoft покупает одну из крупнейших игровых компаний Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов – это самая большая сделка в истории Microsoft.
Экономическая правда
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