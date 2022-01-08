Назначили дополнительные даты курсирования для "Лыжного экспресса" из Киева в Славское
Суббота, 8 января 2022, 15:50
Укрзализныця назначила дополнительные даты курсирования "Лыжного экспресса" Киев - Славское на 10 и 16 января 2022 года.
Об этом сообщает УЗ в пресс-релизе.
Поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50. На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.
На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.
Напоминаем:
Укрзализныця назначает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.
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