Назначили дополнительные даты курсирования для "Лыжного экспресса" из Киева в Славское

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Укрзализныця назначила дополнительные даты курсирования "Лыжного экспресса" Киев - Славское на 10 и 16 января 2022 года.

Об этом сообщает УЗ в пресс-релизе.

Поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50. На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Напоминаем:

Укрзализныця назначает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.