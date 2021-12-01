УЗ призначає потяг зі столиці до Славського на зимові свята
Укрзалізниця призначає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Потяг курсуватиме з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.
Інтерсіті+ "Лижний експрес" сполученням Київ — Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54.
У зворотному напрямку, зі Славська, потяг вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.
На шляху прямування до гірськолижного курорту потяг зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.
На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem, додали в УЗ. Торік за цим маршрутом на зимові свята потяг перевіз 26 тисяч пасажирів.
Економічна правда
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