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УЗ призначає потяг зі столиці до Славського на зимові свята

Середа, 1 грудня 2021, 15:44
 
фото уз

Укрзалізниця призначає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Потяг курсуватиме з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

Інтерсіті+ "Лижний експрес" сполученням Київ — Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. 

У зворотному напрямку, зі Славська, потяг вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

На шляху прямування до гірськолижного курорту потяг зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem, додали в УЗ. Торік за цим маршрутом на зимові свята потяг перевіз 26 тисяч пасажирів.

Економічна правда

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