Для е-услуг по дипломированию моряков ищут разработчика

Министерством инфраструктуры объявлен тендер для определения исполнителей разработки электронных услуг в сфере дипломирования моряков.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Победители тендера будут проводить разработку системы для цифровизации процессов оценки компетентности моряков и выдачи им квалификационных документов.

Победители тендера будут проводить разработку системы для цифровизации процессов оценки компетентности моряков и выдачи им квалификационных документов.

"Благодаря ей будет уменьшено количество бумажных документов и минимизирован человеческий фактор в процессах дипломирования", - говорится в сообщении.

Также победа в тендере предусматривает разработку е-услуг в сфере дипломирования моряков на портале Дія. Речь идет о возможности предоставления через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Дія) 3-х типов заявлений:

1) для подтверждения/присвоения квалификации моряка в государственных квалификационных комиссиях;

2) для повторного подтверждения ранее полученного звания (Revalidation) на новый срок без прохождения экзамена (при наличии одобренного стажа или успешного завершения курсов переподготовки и повышения квалификации);

3) заявления о выдаче послужной книги моряка.

Отмечено, что тендер объявлен в рамках проекта USAID/UK aid.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 29 июня приняла в целом законопроект №3944, которым лишила моряков со стажем работы на судах требования повторной сдачи экзаменов для получения подтверждения своей компетентности.