Для е-услуг по дипломированию моряков ищут разработчика
Министерством инфраструктуры объявлен тендер для определения исполнителей разработки электронных услуг в сфере дипломирования моряков.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Победители тендера будут проводить разработку системы для цифровизации процессов оценки компетентности моряков и выдачи им квалификационных документов.
Победители тендера будут проводить разработку системы для цифровизации процессов оценки компетентности моряков и выдачи им квалификационных документов.
"Благодаря ей будет уменьшено количество бумажных документов и минимизирован человеческий фактор в процессах дипломирования", - говорится в сообщении.
Также победа в тендере предусматривает разработку е-услуг в сфере дипломирования моряков на портале Дія. Речь идет о возможности предоставления через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Дія) 3-х типов заявлений:
1) для подтверждения/присвоения квалификации моряка в государственных квалификационных комиссиях;
2) для повторного подтверждения ранее полученного звания (Revalidation) на новый срок без прохождения экзамена (при наличии одобренного стажа или успешного завершения курсов переподготовки и повышения квалификации);
3) заявления о выдаче послужной книги моряка.
Отмечено, что тендер объявлен в рамках проекта USAID/UK aid.
Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 29 июня приняла в целом законопроект №3944, которым лишила моряков со стажем работы на судах требования повторной сдачи экзаменов для получения подтверждения своей компетентности.
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