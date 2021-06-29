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Рада отменила обязательные повторные экзамены для моряков со стажем

Вторник, 29 июня 2021, 17:17
 
фото: unsplash

Верховная Рада на заседании 29 июня приняла в целом законопроект №3944, которым лишила моряков со стажем работы на судах требования повторной сдачи экзаменов для получения подтверждения своей компетентности.

Об этом сообщает сайт Рады.

Документ 29 июня приняли сначала за основу, затем в целом. За закон проголосовали 333 нардепа.

Так, согласно Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ-78 с поправками), моряки, в случае повторного подтверждения полученного ими ранее диплома, имеют право доказать свою квалификацию несколькими различными способами.

Например, путем подтверждения стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, на срок не менее в целом двенадцати месяцев из предыдущих пяти лет.

До сих пор украинское законодательство определяло обязательное прохождение моряками курсов повышения квалификации и прохождением каждым экзаменов в Госкомиссии.

С принятием закона определяются условия, при соблюдении которых моряки имеют право на получение повторного подтверждения своей компетентности для работы на судах без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

Экономическая правда

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законодательство

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