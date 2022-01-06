Цены на уран выросли на 8% из-за протестов в Казахстане

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Цены на уран 5 января прыгнули на 8% на фоне протестов в Казахстане – страна является самым крупным производителем радиоактивного металла.

Об этом сообщает Bloomberg.

Казахстан производит более 40% мирового предложения урана, поэтому протесты вызывают на рынке страх перебоев в поставках и возможной нехватки ядерного топлива в будущем.

В среду, 5 января, уран вырос в цене до 45,43 доллара за фунт против 42 долларов днем раньше. 6 января рост замедлился, однако цены держатся на уровне более 43 долларов.

Рост цен на уран начался еще в сентябре, когда за месяц прыгнули на 24%. Цены поддержаны активным отказом стран от ископаемого топлива, поэтому инвесторы надеются на рост роли атомной энергетики.

Несмотря на рост цен, немедленный дефицит урана не наблюдается – атомные электростанции могут продолжать работу даже в условиях задержек поставки благодаря запасам.

Акции Казатомпрома, крупнейшего предприятия по добыче урана в Казахстане, также упали на 10% за последние два дня на бирже в Лондоне. В противоположность этому продолжают расти акции уранодобывающих компаний в Северной Америке.

Напоминаем:

В полиции крупнейшего города Казахстана заявили, что десятки граждан были убиты силовиками в результате нападений на правительственные здания.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.

Почти во всех крупных городах Казахстана произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

Протестующие призвали к отставке действующего правительства. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились: участники акции потребовали также искоренения коррупции и кумовства, строительство новых фабрик и заводов, сокращение безработицы.

Правительство Казахстана 6 января ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ на 180 дней.

Экономическая правда