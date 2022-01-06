Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз

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Уряд Казахстану запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ на 180 днів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан з посиланням на пресслужба уряду республіки.

"Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію скрапленого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану", – йдеться у заяві.

Так, ціни в різних регіонах на скраплений газ коливатиметься від 50 до 75 тенге за літр.

Такі граничні ціни на роздрібну реалізацію бензину встановлено з урахуванням податку на додану вартість: марка АІ-80 – 89 тенге за літр, марки АІ-92 та АІ-93 – 182 тенге за літр, марка АІ-95 – 215 тенге за літр.

Граничні ціни на роздрібну реалізацію дизельного пального (літнє, міжсезонне) з урахуванням ПДВ встановлено залежно від регіону: від 230 до 260 тенге за літр.

Нагадуємо:

На тлі протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив запровадити на 180 днів державне регулювання цін на зріджений газ, бензин та дизель.

Акції протесту у Казахстані розпочалися 2 січня у місті Жанаозені Мангістауської області після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася понад як удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).

Майже у всіх великих містах Казахстану сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.

Протестувальники закликали до відставки чинного уряду. Вимоги знизити вартість зрідженого газу розширилися: учасники акції вимагали також викорінення корупції та кумівства, зведення нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися. 5 січня Токаєв відправив уряд у відставку.

В Алмати та в Мангістауській області запровадили надзвичайний стан.