Украинцы потратили 700 миллионов гривень "єПідтримки"

Украинцы потратили 700 млн грн из полученных средств программы "єПідтримка".
Источник: Минэкономики
Детали: В частности, по видам расходов наиболее популярными стали:
книжные магазины – 250 млн грн;
кинотеатры – 210 млн грн;
железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 90 млн грн;
театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн грн;
спорт – 59 млн грн.
Как сообщается, за первые две недели работы "єПідтримка" 6,2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн, украинцам уже выплатили почти 6 млрд грн.
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Напомним:
В рамках "єПідтримка" можно получить 1 000 грн денежной помощи за полную вакцинацию против COVID-19.
В пилотном режиме программа заработала 13 декабря.
На инициативу из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.
"Ковидную тысячу" можно потратить в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах (как физических, так и онлайн), на билеты в Укрзализныци и внутренние авиарейсы, билеты на концерты.