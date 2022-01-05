Украинцы потратили 700 миллионов гривень "єПідтримки"

Украинцы потратили 700 млн грн из полученных средств программы "єПідтримка".

Источник: Минэкономики

Детали: В частности, по видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины – 250 млн грн; кинотеатры – 210 млн грн; железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 90 млн грн; театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн грн; спорт – 59 млн грн.

Как сообщается, за первые две недели работы "єПідтримка" 6,2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн, украинцам уже выплатили почти 6 млрд грн.

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Напомним:

В рамках "єПідтримка" можно получить 1 000 грн денежной помощи за полную вакцинацию против COVID-19.

В пилотном режиме программа заработала 13 декабря.

На инициативу из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

"Ковидную тысячу" можно потратить в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах (как физических, так и онлайн), на билеты в Укрзализныци и внутренние авиарейсы, билеты на концерты.