Международная компания вышла из газового бизнеса Пинчука

Газодобывающая компания Geo Alliance Group Limited, бенефициаром которой является олигарх Виктор Пинчук, завершила сделку по покупке 50% акций компании, объединяющей украинские нефтегазовые активы Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited у компании Arawak Energy Ukraine B.V.

Об этом сообщает пресс-служба Geo Alliance.

Arawak Energy Ukraine входит в группу компаний Vitol, крупнейшего в мире независимого трейдера энергоносителей.

"В результате сделки компания Geo Alliance Group Limited и ее акционеры стали владельцами 100% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited", – говорится в сообщении.

Остальные детали сделки ограничены договором конфиденциальности.

Антимонопольный комитет Украины разрешил эту сделку 23 декабря 2021 года.

"Гео Альянс" входит в международную инвестиционно-консалтинговую группу EastOne, объединяющую активы Пинчука. Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited – холдинговая компания группы компаний, работающих в нефтегазовом секторе Украины с 2004 года. Geo Alliance Group является одной из ведущих частных компаний по добыче газа и газового конденсата, а также крупнейшим частным производителем сжиженного углеводородного газа в Украине.

В 2012 году EastOne объявила о стратегическом партнерстве между "Гео Альянсом" и компанией Arawak Energy Ukraine. Тогда нидерландцы приобрели 25% акций компании, увеличив пакет до 50% в 2017 году.

В 2020 году группа "Гео Альянс" сократила уровень добычи природного газа до 203 млн. кубометров с 210 млн. кубометров годом ранее, нефти и газового конденсата – до 32 тыс. тонн с 39 тыс. тонн.

Производство сжиженного газа снизилось до 19 тыс. тонн с 19,6 тыс. в 2019 году.

В июне 2020 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что компании "Гео Альянс Таранушинское" и "Гео Альянс Южно-Орельское" добровольно вернули государству две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти, которые не использовались 15-16 лет.

Экономическая правда