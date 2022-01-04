Цены на газ в Европе превысили 1100 долларов за тысячу кубов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе торгуется на отметке более 1100 долларов (+17%) за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE во вторник, 4 января.

В понедельник во время открытия торгов цена на газ составила 772,4 долл за тысячу кубов, а днем ​​выросла до 933 долл.

Во вторник во время открытия торгов стоимость февральских фьючерсов составила 1028,2 долл за тысячу кубов, а к середине дня фьючерс достиг 1034 долл.

По состоянию на 16:17 стоимость фьючерсов составила 1119 долл за тысячу кубов.

Как пишет Bloomberg, в понедельник цена на газ подскочила на 20% до 84,50 евро за мегаватт-час после падения ранее на фоне беспокойства, что прокачка российского газа через Украину в Словакию снизилась втрое.

Напоминаем:

Прокачка газа через Украину в направлении Словакии в первых числах января 2022 находится на близком к минимальному уровне за последний год.

Цены на газ на торгах 21 декабря пересекли отметку в 2000 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом. Торги закрылись отметкой более чем в 2200 долларов – абсолютным рекордом.

Цены на газ в Европе начали расти в начале декабря, когда лидер немецких "Зеленых", министерка иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда