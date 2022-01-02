Прокачка газа через Украину в направлении Словакии находится на близком к минимальному уровню

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Прокачка газа через Украину в направлении Словакии в первых числах января 2022 находится на близком к минимальному уровню за последний год.

Об этом свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, передает Интерфакс-Украина.

Так, если 31 декабря 2021 соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 г. она упала до 49,5 млн куб. м, а на 2 января уже до 35,5 млн. куб. м.

Всего в 2021 году среднесуточная прокачка через точку "Вельке Капушаны" составила 76,6 млн куб. м.

В 2021 году меньшие объемы суточной прокачки по украинско-словацкому газотранспортному коридору были в конце февраля (24-33 млн куб.м) на фоне рекордной оттепели в Европе параллельно с сильными морозами в Сибири, на Урале и Поволжье.

Напоминаем:

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд. куб.м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд. куб. м). Среднесуточный объем транзита за год составил 153 млн. куб. м при забронированных 178 млн куб. м.