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Состояние CEO Tesla, самого богатого человека мира Илона Маска за день выросло на 32,6 млрд долл и снова превысило отметку в 300 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Times, отслеживающего состояние миллиардеров в режиме реального времени.

По данным Forbes, за понедельник, 3 января, состояние Маска выросло на 11,98% или на 32,6 млрд долл и достигло 304,2 млрд долларов.

Накануне автопроизводитель Tesla отчитался о рекордных поставках электромобилей в 4 квартале прошлого года и в 2021 году в целом.

Так, Tesla отчиталась о рекордных поставках на рынок электромобилей в IV квартале 2021 года – они достигли 308 600 машин. Поставки за весь год – 936 172 автомобиля. Оба показателя значительно превзошли консенсус-прогнозы аналитиков.

Акции компании выросли в цене на 13,5%, пишет Bloomberg.

По данным CNBC, скачок цен на акции Tesla позволил увеличить индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq на 1%.

Nasdaq лидировал в понедельник среди других американских биржевых индексов, поднявшись на 1,2%, до 15 832,80 пунктов.

Напомним:

В октябре 2021 года состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысило 300 млрд долл (302 млрд долл) - это абсолютный мировой рекорд.

Экономическая правда