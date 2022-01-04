Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов

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Компания Apple ненадолго достигла рыночной капитализации в 3 трлн долларов (первой в мире) в ходе торгов 3 января, затем ее капитализация снова упала ниже этой отметки.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Apple преодолела этот барьер, когда стоимость ее акций достигла 182,86 долл (+3%).

По итогам сессии акции выросли на 2,5% до 182,01 долл, а рыночная капитализация Apple составила 2,99 трлн долл.

Как пишет The Wall Street Journal, цена акций Apple выросла более чем в три раза с минимума, достигнутого в марте 2020 года, а с начала 2021 года – на 38%.

фото: markets insider

"Такие цифры показывают, что инвесторы остаются оптимистичными по акциям Apple и ее способности расти. При рыночной стоимости в 3 триллиона долларов Apple утроила свою оценку менее чем за четыре года", - добавляет CNBC.

В четвертом квартале 2021 года Apple показала ежегодный рост всех категорий продуктов, при этом выручка выросла на 29% по сравнению с прошлым годом.

"Хотя iPhone все еще остается самым крупным драйвером продаж, сервисный бизнес Apple вырос на 25,6% по сравнению с прошлым годом и принес более 18 миллиардов долларов дохода в течение квартала", - пишет издание.

CNBC напоминает, что Apple достигла рыночной капитализации в 1 трлн долл 2 августа 2018 года, а ее оценка достигла 2 трлн долл 19 августа 2020 года.

Как отмечает Bloomberg, Apple - первая публичная компания в мире, капитализация которой достигла рекордной отметки. 3 трлн долл - это больше, чем объем всего рынка акций Германии и чем вся экономика Великобритании, писало агентство.

"Apple смогла стать самой дорогой компанией в мире благодаря постоянному потоку продуктов, которые привлекли потребителей. В настоящее время инвесторы считают компанию по поводу безопасного актива для вложения денег в условиях волатильности рынков", - пишет Bloomberg.

В то же время Microsoft стоит около 2,5 триллиона долларов, Amazon имеет рыночную капитализацию примерно в 1,75 долларов, а рыночная оценка Google составляет 2 триллиона долларов.

Напоминаем:

В декабре 2021 года рыночная стоимость компании Apple достигла 2,86 триллиона долларов – прогнозировалось, что вскоре она может стать первой в мире компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов.

Apple была первой компанией, достигшей рыночной капитализации в 1 триллион долларов и 2 триллиона долларов. Она стала самой дорогой публичной компанией в мире, когда в прошлом году превзошла государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco.

В 2021 году на короткий срок Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации из-за заявлений главы компании Тима Кука об ограничениях в цепочке поставок.

Экономическая правда