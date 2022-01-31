Нефть удерживает рекордные с 2014 года цены в ожидании решения ОПЕК

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Цены на нефть продолжают держаться на рекордном уровне с 2014 года на фоне заседания стран-экспортеров нефти в среду и риска эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом нефть показывает наибольший месячный рост более чем за год. А именно, апрельский контракт на нефть Brent торговался на уровне 89,35 доллара за баррель. Возрастали также котировки американской нефти WTI – на 1,3% до 87,93 доллара за баррель.

Цены зафиксировались на уровне 2014 года еще в четверг на фоне решения Федеральной резервной системы США о готовности повысить учетную ставку в марте. В пятницу Brent достиг 91,7 доллара за баррель, а WTI – 88,84 доллара. Нефть дорожает уже шестую неделю подряд.

За месяц котировки выросли на 17%, или быстрее всего с февраля 2021 года.

По данным Reuters, рынок ожидает сохранения плана по поставкам нефти странами ОПЕК+ на заседании в среду.

По действующему плану экспортеры нефти увеличивают предложение на рынке на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно. Однако этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на рынке.

Аналитики объясняют, что возможное решение дисбаланса на рынке в краткосрочной перспективе может озвучить только ОПЕК+, в частности Саудовская Аравия, которая имеет наибольший резерв мощностей.

Рыночные настроения усилены геополитическим фактором посредством риска эскалации на украинских границах со стороны РФ.

Напоминаем:

Цены на нефть выросли на фоне заявления Федрезерва о дальнейшем повышении учетной ставки – 27 января котировки держатся на максимуме с 2014 года.

Экономическая правда