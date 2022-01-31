Бахматюку предлагали отдать свой бизнес за долги

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Миллиардеру Олегу Бахматюку, чьи активы сосредоточены в агрохолдинге "Укрлендфарминг", предлагали отдать часть группы за долги.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

По словам Бахматюка, за время пребывания в Вене он получал предложения отдать группу за долги или продать ее отдельную часть.

В то же время, учитывая ситуацию, в которой находится Бахматюк и его группа, были люди, претендовавшие на активы "Укрлендфарминга".

"Не могу сказать кто, но думаю, например, у Богдана (экс-глава Офиса президента - ЭП) с Сольским (председатель Аграрного комитета Верховной Рады - ЭП), имеющих свой аграрный бизнес, порядка 100 тысяч гектаров земли, такие намерения были", - заявил он.

Больше о том, почему "Укрлендфарминг" стоит ноль и о "войне" с НАБУ и Зеленским читайте в интервью ЭП: Аграрный миллиардер Олег Бахматюк: у меня 2 миллиарда долларов кредитов, все они просрочены

Напоминаем:

НАБУ и САП 2 июля завершили расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабкредита, предоставленного Национальным банком "ВиЭйБи Банка".

В частности, по этому делу подозревают экс-владельца банка Олега Бахматюка. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

В 2020 году решением Высшего антикоррупционного суда Бахматюка заочно арестовали.

Экономическая правда