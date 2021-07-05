У "справі ВіЕйБі Банку" завершили розслідування – НАБУ

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НАБУ та САП 2 липня завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабкредиту, наданого Національним банком "ВіЕйБі Банку".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про 9 посадовців Нацбанку, зокрема експершого заступника голови НБУ, ексзаступника голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк", заступника директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку) та трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — фактичного власника, ексголови правління та ексголови спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк" — виокремлені в окремі провадження, які зупинено у зв’язку з розшуком цих осіб.

Слідство встановило, що у жовтні 2014 року "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомості.

Вартість нерухомості завищили у майже 25 разів завдяки підробленим звітам про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн проти заявлених 1,8 млрд грн.

Також, "ВіЕйБі Банк" не подав всіх необхідних для отримання стабілізаційного кредиту документів. Попри все, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк". За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав "ВіЕйБі Банк" неплатоспроможним, а стабкредит банк не повернув.

Нагадуємо:

24 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру шести посадовцям Нацбанку та представникові компанії-оцінщика у справі про заволодінням коштами стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн.

Ексвласника банку Олега Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

В листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник "ВіЕйБі Банку". Бахматюка тоді ж оголосили в розшук.

Економічна правда