В Украине регистрируют все меньше компаний, но больше ФЛП

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В этом году в Украине зарегистрировано около 38 тысяч компаний, что является самым низким количеством с 2018 года.

Об этом сообщает YouControl.

А именно, по итогам 2021 года (01 января – 15 декабря) было зарегистрировано 37 975 новых компаний, что почти на 1,4 тысячи меньше, чем в прошлом. Против 2020 года было открыто на 4% меньше новых юрлиц.

В то же время динамика регистрации новых частных предпринимателей (ФЛП) противоположна, количество новых ФЛП возросло более чем на 8%. Если в прошлом году украинцы открыли 247 тысяч новых ФЛП, то в этом году их уже создано 268,8 тысяч.

Финансовый аналитик Youcontrol и экономист Роман Корнилюк отметил, что колебания количества созданных компаний и ФЛП в 2021 году не следует воспринимать как свидетельство явного тренда.

По его словам, различия в количестве регистраций в пределах +/-10% близки к статистической погрешности. Вместо этого можно заключить, что 2021 год не оправдал надежд на год бурного возобновления деловой активности.

"Напротив, в результате нескольких мощных коронавирусных волн, усиления карантинных ограничений, инфляционного давления и отсутствия структурных реформ, темпы экономического восстановления оказались слабыми", - объясняет он.