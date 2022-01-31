Глобальные объемы IPO в начале года резко сократились на фоне падения рынков

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Общая стоимость IPO в мире в январе достигла 26,7 млрд долларов – это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Bloomberg.

Такая тенденция, в частности, связана с сокращением спроса инвесторами и нестабильностью на фондовых рынках.

При этом стоимость отложенных IPO выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом - до 6,2 млрд долл из-за падения спроса от инвесторов и нестабильности на фондовых рынках.

Так, индекс волатильности Cboe (VIX) в этом месяце вырос на 60%.

В частности, в Нью-Йорке 9 компаний отложили IPO, включая облачную платформу управления персоналом Justworks и инвесткомпанию Four Springs Capital Trust.

В то же время, европейский IT-стартап WeTransfer не смог привлечь достаточное количество инвесторов и отказался от размещения в Амстердаме.

Немецкий производитель лекарств Cheplapharm Arzneimittel также приостановил планы по IPO. Отложила размещение и британская Mishcon de Reya – оно могло стать крупнейшим в истории среди юридических фирм.

"Ситуация для новых листингов сейчас сложна. Многие инвесторы сталкиваются с тем, что их портфели становятся отрицательными, а падение рынка снижает их интерес к акциям роста, которые доминировали на рынке IPO в прошлом году", - заявил глава европейского отдела рынков акционерного капитала BNP Paribas Андреас Бернсторф.

Напомним:

Мировые рынки 24 января продолжили падение на прошлой неделе, а металлы и энергоносители, наоборот, активно растут - инвесторы ожидают решения ФРС 25 января и следят за ситуацией в Украине.

В 2021 году около 2850 компаний по всему миру привлекли рекордные 600 млрд долларов на первоначальном публичном размещении акций (IPO).

Экономическая правда