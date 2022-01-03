IKEA повышает цены из-за "логистического кризиса"
Мебельный гигант IKEA поднимает цены в магазинах мира в результате задержек и роста расходов на транспорт и сырье.
Об этом заявил владелец компании, холдинг Ingka Group, сообщает Reuters.
Ранее в IKEA заявляли, что вынуждены арендовать большее количество кораблей, покупать контейнеры и перенаправлять товары между складами, чтобы справиться с логистическими перебоями.
Компания ожидает, что задержки и перебои будут продолжаться минимум до 2022 года. Как следствие, эти издержки частично перейдут на потребителей.
"К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на глобальную экономику, мы должны перевести часть этих расходов на наших клиентов", – рассказал менеджер по розничным операциям Толга Онкю.
Отмечается, что рост цен будет составлять в среднем на 9% на рынках компании, однако на отдельных локациях он может отличаться с учетом инфляционного давления.
"IKEA продолжает сталкиваться со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями, которые увеличивают расходы, без ожидаемых перерывов в обозримом будущем", – говорится в заявлении группы.
Напоминаем:
Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин в Украине – в киевском Blockbuster Mall.
Экономическая правда
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