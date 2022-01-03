Для ряда вин отменили акцизные марки с 1 января

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С 1 января вступил в силу закон, отменяющий акцизные марки для определенных видов вин при ферментном происхождении спирта – на уплату акцизов это не повлияет.

Об этом говорится в статье ЭП.

Речь идет о налоговом законе №5600, предусматривающем отмену акцизных марок для обычных (неигристых) видов вина и сброженных напитков крепостью свыше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 15%. При условии, что этиловый спирт, который содержится в готовом продукте, имеет полностью ферментное происхождение.

Также изменения касаются тестовых образцов алкогольных напитков, не предназначенных для розничной продажи, а ввозимых для проведения исследований или испытаний. Однако объем ограничен – не более 3 л каждого изделия.

Под проведением исследований и испытаний речь идет о калибровке лабораторного оборудования, проведении дегустаций, изучении физико-химических показателей, дизайна.

При этом об отмене платы акциза речь не идет – только о том, что у производителей отпадает необходимость закупать эту марку у налоговиков и клеить ее (если приклеили неправильно – это автоматически штрафные санкции от Налоговой).

К этой маркировке акцизными марками подлежали все реализуемые в Украине алкогольные напитки с содержанием этилового спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц.

Больше о том, что изменилось с началом 2022 года, читайте в статье Алексея Павлыша: Рост налогов, зарплат, тарифы и новые правила для ФЛП: изменяющийся с 1 января 2022 года

Экономическая правда