Samsung показал финрезультаты за год: наращивает прибыль благодаря чипам и смартфонам

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Компания Samsung Electronics (SMSN) отчиталась о финансовых результатах за 4 квартал и весь 2021 год: за год операционная прибыль выросла на 43% - до 51,6 трлн вон (42,9 млрд долл).

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что за 4 квартал операционная прибыль выросла на 53% – до 13,9 трлн вон (11,6 млрд долл.). А выручка – на 24%, до 76,5 трлн вон (63,6 млрд долл).

В то же время за год выручка увеличилась на 18% - до 279,6 трлн вон (232,4 млрд долл).

В компании заявили, что достигли высоких показателей преимущественно благодаря росту продаж полупроводников – на 43% по сравнению с 4 кварталом 2020 года, а также смартфонов и планшетов – на 24%.

При этом, Samsung предупредил - перебои с поставками сказываются на его бизнесе, но компания ожидает продолжения высокого спроса на свои полупроводники и потребительскую электронику.

Также компания объявила о планах расширить ассортимент более доступных по цене смартфонов, поддерживающих сети 5G.

Напомним:

Американский техгигант Apple получил рекордную за все время выручку в первом квартале 2022 года финансового года.

Экономическая правда