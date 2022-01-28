Ситуация с гривней остается контролируемой, ограничений не будет – глава НБУ

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Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал во время круглого стола в пятницу.

Он констатировал, что нагнетание ситуации на границах Украины существенно ухудшило ожидания участников рынка, что сказалось на снижении стоимости украинских активов и формировании девальвационного давления на гривну.

"Ситуация - сложная, но не критическая", - заявил Шевченко. Так, Украина имеет достаточно резервов, чтобы и дальше сглаживать чрезмерные курсовые колебания за счет валютных интервенций. Только в этом году НБУ продал уже 1,5 миллиарда долларов валюты.

Он подчеркнул, что НБУ не будет прибегать к административным ограничениям, которые были в 2008 году, или 2014-15 годах, и будут использовать только рыночные инструменты.

"Мы уверены, что рынок в будущем сбалансируется и не исключаем, что может быть даже коррекция", - добавил глава регулятора.

По словам Шевченко, масштабы и последствия текущего шока, связанного с обострением геополитических рисков, меньше по сравнению с шоком, обусловленным Covid-19 в марте 2020 года.

Следовательно, ситуация на валютном рынке остается контролируемой. Рынок имеет надежную макроэкономическую основу и значительно устойчивее к шокам, чем это было раньше.

Банковская система, к тому же, находится в хорошей форме и сохраняет значительный запас капитала сверх минимальных требований. Банки готовы к гипотетическому кризису, как это показало стресс-тестирование в прошлом году.

Однако то, что происходит с украинскими активами и какие это будут иметь последствия читайте в статье Ярослава Винокурова: Эскалации нет, но украинцам уже нужно платить: сколько стоят стране угрозы Путина

Напоминаем:

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Глава Национального банка заявил, что на валютном рынке не наблюдается панических настроений, а административное регулирование не рассматривается.

Украина в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований временно потеряла возможность привлекать внешний капитал.

Экономическая правда