Скоро 29: курс гривни продолжает снижаться

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 27 января на уровне 28,80 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,48 грн (на 26 января – 32,30 гривни).

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Напоминаем:

26 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,71 – 28,73 гривни.

26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,80 – 28,82 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Экономическая правда