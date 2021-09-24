ОГП заявляє про викриту схему торгівлі вугіллям із бойовиками: арештовано бізнесмена

СЕРГІЙ КУЗЯРА, ФОТО INSIDER

У справі про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень суд арештував бізнесмена Сергія Кузяру.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Венедіктова повідомила, що Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР та СБУ в ході розслідування злочинної схеми сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації громадянами України поставок вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти державних підприємств України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень, повідомили про підозру одному з її учасників.

Генпрокурор не називає ім'я підозрюваного, але за даними джерел УП, це бізнесмен Сергій Кузяра.

В ОГП заявляють, що злочини відбувались в кінці 2014 - на початку 2015 років за прямого втручання вищих представників влади Російської Федерації.

За версією слідства, Кузяра забезпечував поставки вугілля з тимчасово окупованих територій та створював умови для укладання державним підпирємством України прямих контрактів з терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР".

Вугільному бізнесмену повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Венедіктова повідомляє, що Печерський районний суд міста Києва задоволив клопотання прокурора та арештував підозрюваного з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень.

Пряма мова: "Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів у правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, взамін на що, за яких обставин - обов'язково встановить слідство".

Додатково: 22 вересня на сайті МВС з’явилася новина про телефонну розмову міністра Дениса Монастирського з турецьким колегою Сулейманом Сойлу.

Йшлося про те, що очільник МВС висловив вдячність за "оперативне реагування та дієве сприяння з боку турецьких прикордонників у нещодавньому поверненні в Україну громадянина, який є важливим свідком у ряді кримінальних проваджень".

За даними джерела УП, цим громадянином і є Кузяра.

Довідково: Кузяра відомий як радник кількох міністрів енергетики часів Віктора Януковича та власник багатьох трейдингових компаній, які торгують вугіллям. Кузяру називали вугільним менеджером Олександра Януковича, але сам він це заперечував.

Українська правда