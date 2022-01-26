Pfizer/BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма Omicron

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Pfizer Inc. (NYSE: PFE) и BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) объявили о начале клинических испытаний вакцины против штамма коронавируса Omicron.

Об этом сообщается в пресс-релизе Pfizer.

Исследования будут проводить с участием 1420 здоровых лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

Их поделят на 3 группы – те, кто уже получил 2 дозы вакцины Pfizer/BioNTech за 90-180 дней до испытаний (им уколют еще одну или две дозы обновленной вакцины от Омикрона); получившие 3 дозы вакцины Pfizer/BioNTech за 90-180 дней до испытаний (они получат еще одну дозу старого или обновленного варианта вакцины) и невакцинированные (получат три дозы вакцины от штамма Омикрон).

"Хотя текущие исследования и данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации, мы признаем необходимость быть готовыми в случае, если эта защита со временем ослабнет, и потенциально помочь решить проблему с Omicron и новыми штаммами в будущем", - сказала старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин Pfizer Катрин Янсен.

Напомним:

Ранее генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина от штамма коронавируса Omicron будет готова в марте.

Экономическая правда