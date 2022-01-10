Вакцина от Omicron будет готова в марте – глава Pfizer

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Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина от штамма коронавируса Omicron будет готова в марте.

Об этом он сказал в интервью CNBC.

По его словам, цель состоит в том, чтобы создать вакцину, которая гораздо лучше предотвращает заражение "Омикроном".

"Эта вакцина будет готова в марте. Мы [уже] начинаем производство некоторого ее количества на свой риск", - сказал CEO Pfizer.

Бурла добавил, что вакцина также будет направлена ​​на другие циркулирующие штаммы.

По его словам, до сих пор не понятно, нужна ли омикронная вакцина и как она будет использоваться, но у Pfizer будут готовые дозы, поскольку некоторые страны хотят, чтобы она была готова как можно скорее.

"Мы надеемся, что создадим что-то, что обеспечит лучшую защиту, особенно от заражения, потому что защита от госпитализаций и тяжелых заболеваний - есть уже сейчас, с текущими вакцинами", - резюмировал глава Pfizer.

Бурла также сказал, что неясно, нужна ли четвертая доза. Он добавил, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

Ранее Израиль сделал четвертую дозу вакцины Pfizer и BioNTech доступной людям старше 60 лет, людям с ослабленной иммунной системой и медицинским работникам.

Напомним:

Турецкие ученые заявили, что инкубационный период штамма коронавируса "Омикрон" составляет 3 дня.

Экономическая правда