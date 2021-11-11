YouTube будет скрывать количество дизлайков под видео для защиты их авторов

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YouTube объявил, что с 10 ноября постепенно перестанет показывать количество дизлайков под видео – совсем убирать кнопку "Не нравится" не планируют, но количество негативных реакций смогут видеть только авторы.

Об этом сообщается в блоге сервиса.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам эксперимента с отражением счетчика.

"Основываясь на том, что мы узнали, мы делаем подсчет дизлайков приватным на YouTube, но кнопка "Не нравится" никуда не денется", - пояснила компания.

"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у авторов будет возможность добиться успеха и чувствовать себя в безопасности. Это лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы и дальше защищать авторов от преследований", - добавили в YouTube.

В ходе эксперимента YouTube проверял, влияет ли отображение счетчика на общее количество дизлайков - участники эксперимента использовали кнопку "Не нравится", но не видели количество отрицательных оценок.

Эксперимент обнаружил, что дизлайки получали преимущественно видеозаписи новых авторов с небольшим количеством подписчиков. При этом количество таких оценок уменьшилось, когда результаты подсчета скрыли.

В YouTube объяснили, что авторы видеоконтента смогут просмотреть количество дизлайков в YouTube Studio, как и другие показатели, помогающие понять, как работает контент.

Зрители, которым может не нравиться то или иное видео, смогут пользоваться кнопкой дизлайков, чтобы настроить рекомендации сервиса под себя и делиться отзывами с авторами в частном порядке.

Экономическая правда