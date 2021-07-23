Средний доход украинских онлайн-продавцов на международных площадках вырос в 1,5 раза – исследование

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С 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года средний доход украинского онлайн-продавца на международных торговых площадках вырос в 1,5 раза, или на 49%.

Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.

Отмечается, что за 2 года количество украинских онлайн-продавцов выросло на 14%. В то же время увеличились общие зачисления в Украину - на 69%.

"Среди украинцев, которые зарабатывают на международных рынках, в 1 квартале 2021 года онлайн-продавцы получили наибольший средний доход - 10 405 долл", - говорится в сообщении.

Более половины общих зачислений украинским онлайн-продавцам (53%) концентрируется в 5 крупных городах - об этом свидетельствуют данные за первые три месяца 2021 года.

В то же время треть (32%) от зачислений в Украине приходится на один город - Киев. В Одессу поступает 7% зачислений, по 6% - в Днепр и Харьков, и только 3% - во Львов.

Рейтинг крупных городов по самым большим средним доходом онлайн-продавца в 1 квартале 2021 года:

Одесса Киев Днепр Львов Харьков

"Больше всего в январе-марте 2021 года заработали онлайн-продавцы из Одессы - их средний доход оказался на 16% выше, чем у киевлян.

А для столичных продавцов 1 квартал 2021 года стал на 22% более успешным, чем для днепрян. Разрыв между Днепром и Львовом значительный - средний доход днепровских онлайн-продавцов на 27% выше. Львовяне оказались на четвертом месте, заработав за первые три месяца 2021 года на 22% больше харьковчан", - добавили в Payoneer.

Экономическая правда