Увеличить количество книжных в пять раз: депутаты сделали шаг к поддержке украинской книги

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предлагающий субсидировать аренду украинским книжным магазинам, а также предоставлять несовершеннолетним сертификаты на книги.

За законопроект №6287 проголосовали 278 народных депутатов.

Документ предлагает программу государственной поддержки для украинских книжных магазинов, которые будут продавать книги на украинском языке и языках ЕС и языках коренных народов Украины с использованием кассовых аппаратов (РРО) в книжных магазинах.

Таким магазинам предлагают предоставлять государственную субсидию для возмещения расходов по аренде помещения. Сумма субсидии не может превышать стоимость аренды, а также не может быть больше 20% дохода, полученного по продаже книг в соответствующем книжном магазине.

Субсидия будет предоставляться ежеквартально с первого квартала 2023 года - для этого книжным магазинам нужно будет обратиться в Украинский институт книги.

Также документ предлагает предоставлять украинцам сертификат на приобретение книг при рождении и 14 лет при получении паспорта. Сумма сертификата составит треть прожиточного минимума (0,3 ПМ). К началу 2023 года, когда планируются первые выплаты, он будет составлять 2684 грн, то есть получить на книгу можно будет 805,2 грн.

Относительно бюджетного обоснования размер расходов на субсидии книжным магазинам будет зависеть от их количества. Однако ожидаемая сумма расходов из бюджета в 2023 году составит от 52 до 86 млн. грн.

На сертификаты предлагается тратить около 470-480 млн грн ежегодно. В последующие годы объем этих расходов в пересчете на прожиточные минимумы за соответствующий год не изменится, отмечают авторы документа.

Они убеждены, что такая поддержка украинской книги позволит увеличить сеть книжных магазинов в 4-5 раз, что приведет к созданию не менее 5 тысяч новых рабочих мест.

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Напоминаем:

Народные депутаты зарегистрировали проект закона, которым планируют за 5 лет увеличить объем украинского книжного рынка в три раза.

Экономическая правда