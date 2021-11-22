У Раді пропонують збільшити ринок української книги втричі – законопроєкт

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Народні депутати зареєстрували проєкт закону, яким планують за 5 років збільшити обсяг українського книжкового ринку втричі.

Йдеться про законопроєкт №6287.

У пояснювальній записці констатується "плачевний" стан індустрії, а відтак автори пропонують пакет заходів для підтримки книжкового ринку. У законопроєкті прописана низка заходів для популяризації читання, підтримки українських видавництв та боротьби з контрафактом.

Так, нардепи хочуть видавати безкоштовні дитячі книжкові сертифікати після народження та з досягненням 14-річного віку. Для цього пропонують щорічно виділяти з бюджету 470-480 мільйонів гривень.

Книгарням, які відповідатимуть критеріям закону, планують відшкодовувати плату за оренду приміщення у розмірі 20% від доходів магазину. Такі видатки в перші роки коштуватимуть бюджету від 52 до 86 мільйонів гривень.

Субсидії розглядають як довгострокову інвестицію у розвиток галузі та підвищення якості національного культурного продукту.

До пандемії у середньому українець купував лише 0,57 книжки на рік. Для порівняння, у Польщі цей показник становить 2,5 книги, а в Німеччині – 5,5.

За даними Українського інституту книги, українці виділяють на книги щорічно не більше 60 гривень (або 2 євро). При цьому витрати середньостатистичного жителя Землі – 13,6 євро на рік.

Дві третини книг в Україні надруковані російською мовою, і більшість з них видана пов’язаними з Росією компаніями.

Пандемія Covid-19 погіршила ситуацію. Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів підрахувала, що у 2020 році в Україні видали на 23% менше назв та на 34% менше накладу, ніж у 2019-му. Лише за рік припинили діяльність 343 видавництва та 48 книгарень.

Зараз на всю країну працює лише 200 книгарень. Це – у 16,5 разів менше, ніж у порівнянні зі співставною за населенням Францією.

Автори законопроєкту очікують, що за 5 років ці заходи допоможуть збільшити кількість книгарень до 800-100. Обсяг книжкового ринку за оптимальних умов має зрости втричі, а кількість назв – удвічі.

Ініціаторами виступили представники всіх парламентських фракцій, крім ОПЗЖ. Зі слів "слуги" Микити Потураєва на презентації плану, парламент почне розгляд законопроєкту на початку наступного року.

У разі ухвалення закону, уряду доручать розробити нормативно-правові акти для боротьби з контрафактом. Наразі підроблена продукція складає близько 30% від усього українського книжкового ринку.

Богдан Мірошниченко, ЕП