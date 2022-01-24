Банк Ахметова тоже планирует запустить торговлю западными акциями
"Первый украинский международный банк" Рината Ахметова работает над упрощением возможности покупки акций иностранных компаний для своих клиентов.
Об этом говорится в публикации ЭП.
"В конце января "ПУМБ" планирует стартовать с "пилотом" — услуга осуществления SWIFT-платежа на брокера в США с целью покупки/продажи ценных бумаг на фондовом рынке США через применение компании-партнера", — сообщил директор департамента по продажам и развитию розничного бизнеса "ПУМБ" Александр Щербаха.
Модель торговли акциями, которую будет использовать "ПУМБ" – субброкерская. Это означает, что банк будет выступать посредником между своими клиентами и одним из брокеров, имеющим доступ к западным торговым площадкам.
Эта же модель использует в своем приложении для торговли акциями monobank. "Альфа-Банк", первым запустивший функцию торговли акциями, использует дилерскую модель.
Кто еще собирается создавать приложения для торговли акциями, как они будут работать и можно ли будет на этом заработать, читайте в статье Ярослава Винокурова: Акции Apple, Facebook и Amazon в смартфоне: как и через кого купить акции иностранных компаний, риски
Напоминаем:
Проект Универсал банка Monobank 24 января запустил тестовый режим приложения для сделок с акциями.
Банк российского бизнесмена Михаила Фридмана "Альфа-банк" первым запустил функцию торговли ценными бумагами иностранных компаний посредством своего банковского приложения.
Ярослав Винокуров, ЭП
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