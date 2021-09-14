Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов
Вторник, 14 сентября 2021, 14:50
На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В частности, в перечень добавили следующие проекты:
- PrimoTrade - https://primotrade.co/
- Kiplar - https://kiplar.com/
- LegacyFX - https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/
- TopTrade Group - https://toptrade.group/ru/
- Alpha Portfolio Management Ltd - https://www.alphaportfolioltd.com/
- MaxiPlus - https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/
- TeleTrade - https://teletrade.com.ua.
Перечень проектов приведен в разделе "Защита прав инвесторов" по ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.
В регуляторе призвали украинский граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
Напомним:
Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.
Экономическая правда
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