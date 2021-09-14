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Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов

Вторник, 14 сентября 2021, 14:50
 
фото: нбу

На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В частности, в перечень добавили следующие проекты:

Перечень проектов приведен в разделе "Защита прав инвесторов" по ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2

В регуляторе призвали украинский граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.

Напомним:

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.

Экономическая правда

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НКЦБФР инвестиции мошенничество

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