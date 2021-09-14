Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов

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На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обновили перечень сомнительных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В частности, в перечень добавили следующие проекты:

PrimoTrade - https://primotrade.co/

Kiplar - https://kiplar.com/

LegacyFX - https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/

TopTrade Group - https://toptrade.group/ru/

Alpha Portfolio Management Ltd - https://www.alphaportfolioltd.com/

MaxiPlus - https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/

TeleTrade - https://teletrade.com.ua.

Перечень проектов приведен в разделе "Защита прав инвесторов" по ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.

В регуляторе призвали украинский граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.

Напомним:

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.

Экономическая правда