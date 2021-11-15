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Royal Dutch Shell стане податковим резидентом Британії і скоротить назву

Понеділок, 15 листопада 2021, 16:45
 
Unsplash

Нафтогазова компанія Royal Dutch Shell змінить акціонерну структуру, стане податковим резидентом Великої Британії замість Нідерландів і скоротить назву просто до Shell. 

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, планують відмовитися від акцій класу A і B і прийти до єдиного стандарту паперів.

Спростити акціонерну структуру хочуть, щоб "збільшити швидкість і гнучкість операцій з капіталом і портфелем".

Спрощення покликане зміцнити конкурентоспроможність Shell, а також реалізацію стратегії, щоб стати бізнесом з нульовими викидами", - заявили в компанії.

Крім цього, Royal Dutch Shell хочуть зробити податковим резидентом Великої Британії. Зазначається, що компанія була зареєстрована у Британії з податковим резидентством у Нідерландах. Топ-менеджмент компанії також планує переїхати з Гааги до Лондона.

Також Royal Dutch Shell скоротить свою назву і залишить просто Shell.

Як пише Bloomberg, компанія оголошує про капітальну перебудову своєї юридичної і податкової структури та йде з Нідерландів на тлі погіршення відносин з країною.

Відносини компанії з Нідерландами зіпсувалися останніми місяцями на тлі кліматичного порядку денного, додає видання.

В уряді Нідерландів заявили, що "неприємно здивовані" таким оголошенням компанії.

Економічна правда

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