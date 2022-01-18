В "Нафтогазе" уверены, что сертификация "Северного потока-2" затянется до следующего отопительного сезона
В НАК "Нафтогаз Украины" считают, что газопровод "Северный поток-2" не заработает полноценно до следующего отопительного сезона.
Об этом советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук рассказала в беседе с "Европейской правдой".
"До конца этого года, вплоть до октября, скорее всего, газ не потечет через "Северный поток-2". И я считаю, что это общее достижение всех игроков в Украине, патриотов, работающих на этом фронте. И я считаю, что шанс выиграть эту войну есть, и за это мы будем бороться", - сказала она.
Как известно, строительство "Северного потока-2" было закончено в начале сентября 2021 года.
В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.
В "Газпроме" в конце прошлого года заявили, что обе нити газопровода "Северный поток-2" полностью готовы к эксплуатации.
Впрочем, немецкий энергетический регулятор сообщил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине 2022 года.
Подробнее смотрите в видеоблоге "Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях".
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