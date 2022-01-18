Авіакомпанії у США просять не розміщувати вежі 5G біля аеропортів

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Генеральні директори головних авіакомпаній США попередили про наближення "катастрофічної" авіаційної кризи - вони наголошують на негативних наслідках для авіації у разі розгортання біля аеропортів інфраструктури для 5G.

Про це пише CNBC.

Авіакомпанії (American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways, FedEx Express) стверджують, що нова послуга потенційно може зробити значну кількість широкофюзеляжних літаків непридатною і "потенційно може залишити десятки тисяч американців за кордоном".

"Це означає, що в такий звичайний день, як учора, буде скасовано понад 1100 рейсів і 100 тисяч пасажирів не зможуть здійснити політ", - йдеться у листі до Федерального управління цивільної авіації країни (FAA).

Авіакомпанії, зокрема, просять не розташовувати вежі для 5G на відстані менш ніж 3,2 км від злітно-посадкових смуг.

"Потрібне негайне втручання, щоб уникнути значних збоїв у роботі пасажирських та вантажних авіаперевізників, ланцюга постачання та доставки необхідних медичних товарів", - долали компанії.

Лист до регулятора надіслали напередодні того, як компанії AT&T та Verizon мають розпочати монтаж обладнання.

Економічна правда