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Мінекономіки готується перезапускати "Експортно-кредитне агентство"

Середа, 7 липня 2021, 14:24
 
paul teysen/ unsplash

Міністерство економіки завершує докапіталізацію "Експортно-кредитного агентства" до 2 млрд грн та перезапускає його діяльність – воно працюватиме над підтримкою виходу українських товарів на нові та високоризикові ринки.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко на форумі "Україна 30", повідомляє пресслужба Кабміну.

"Якщо ми хочемо бути інтегрованими у світові економічні процеси, то повинні мати тісні відносини і у напрямку Сходу, і у напрямку Заходу. Сьогодні необхідний прагматичний баланс можливостей ліберальної світової торгівлі та заходів просування інтересів національних товаровиробників. У цьому контексті важливу роль повинна зіграти нова експортна стратегія України", – коментує Любченко.

Він також зазначив, що для України новим перспективним проєктом з точки зору економічних перспектив, безпеки та інвестицій є центральноєвропейська інтеґрація, у яку залучені Польща, Румунія, Чехія, Словаччина, Хорватія та доєдналися країни Балтії. 

"Також ми повинні повернутися до Чорноморського об’єднання та "Люблінського трикутника". Є перспективи розширити цей формат у сфері економіки, інфраструктурних проектів та багато інших речей", – додав міністр.

Нагадуємо:

Уряд 31 березня ухвалив постанову, якою збільшив статутний капітал "Експортно-кредитного агентства" (ЕКА) до 2 мільярдів гривень шляхом докапіталізації його на 1,8 мільярда гривень.

Статутний капітал "ЕКА" збільшать шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням 100 відсотків акцій у власності держави. Також Мінфін випустить держоблігацій у розмірі 1,8 млрд гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 9,3 відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії "ЕКА".

Економічна правда



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експорт Мінекономіки торгівля

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