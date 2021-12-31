Всі розділи
Укр / Рус

Фірташ продав титановий бізнес у Криму російській компанії

П'ятниця, 31 грудня 2021, 11:20
 
Ukrainian Chemical Products

"Ukrainian Chemical Products", яке входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, продало всі свої активи в Криму компанії "Російський титан".

Про це повідомили в пресслужбі Group DF.

Зазначається, що через політичні обставини компанія "Ukrainian Chemical Products" втратила свою економічну привабливість, а тому, не маючи контролю над ним з 2016 року, група шукала можливість його продажу.

"Умови угоди передбачають, що все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу "Кримський титан" переходить у власність покупця. Угода закрита, відповідні зміни внесені органами державної реєстрації України до реєстрів", - йдеться в повідомленні.

У 2014 році українське ПрАТ "Кримський титан" було перереєстровано з Армянська на Київ, потім Group DF перейменувала його на Ukrainian Chemical Products. Власником компанії є Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Німеччина).

"Російський титан" було створено у липні 2021 року зі статутним капіталом 10 тис. руб. Його засновниками виступили Сергій Романенко — 50%, Роман Степанов — 30% та Сергій Максимов — 20%. Основним видом діяльності є видобуток та збагачення титаномагнієвої сировини.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Фірташ Крим Group DF

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фурсін: 31 грудня Фірташ зазвичай знаходився у Москві, у Газпромі. Тому в нього було "РосУкрЕнерго" 21 грудня 2021, 18:59
Іван Фурсін: Я говорив Фірташу – давай "Росукренерго" продамо "Нафтогазу" 21 грудня 2021, 14:45
Газ подвійного призначення: як "дешеве" паливо для населення могло потрапити на заводи Фірташа 2 грудня 2021, 08:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!