За год из-за карантина столичный метрополитен потерял 56% пассажиропотока

В 2020 году киевским метрополитеном воспользовались 279 миллионов 484 тысяч пассажиров - это на 215 млн 816 тыс (на 56%) меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

"Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку.

Так, наиболее загруженной в 2020 году осталась станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является "Лесная" - 11 млн 560 тыс пассажиров", - отметил заместитель главы КГГА.

По его словам, меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции "Днепр" - 5,55 млн. В целом "красная" линия из 18 станций перевезла почти 114 млн человек.

"Синяя" линия - вторая по загруженности. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток был на станции "Минская" - 9,3 млн, минимальный - на "Почтовой площади" - 2,6 млнпассажиров", - добавили в КГГА.

Густелев также отметил, что "зеленой" линией столичной подземки за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей города.

Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" - 7,8 млн пассажиров и "Выдубичи" - 6,7 млн пассажиров. Меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" - 1 млн 50 тыс пассажиров.

Напомним:

С 25 мая по 31 октября 2020 года метрополитеном Киева воспользовалось 132,8 млн пассажиров - это на 40% меньше, чем за такой период прошлого года (214,6 млн пассажиров).

Экономическая правда