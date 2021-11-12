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Солнечные панели установили 40 тысяч украинских домохозяйств

Пятница, 12 ноября 2021, 20:45
 
Unsplash

Количество домохозяйств, использующих солнечные панели, возросло до 39,6 тыс. - общая мощность установленных СЭС в домохозяйствах превысила 1 ГВт.

Об этом сообщает Госэнергоэффективность.

Так, в 3 квартале (с июля по сентябрь) установили 4240 СЭС в частных домохозяйствах - это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

"В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли: Днепропетровская область - 5559; Закарпатская - 3225; Тернопольская - 3068", - говорится в сообщении.

"Для дальнейшей поддержки столь малой распределенной генерации в соответствии с европейскими стандартами совместными усилиями Минэнерго, Госэнергоэффективности и партнеров ведется работа над разработкой новой системы – Net Billing", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда

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электроэнергия энергоэффективность

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