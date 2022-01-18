Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021 году выросло на 26%

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В 2021 году количество жалоб к бизнес-омбудсмену увеличилось на 26% - до 2182.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

"В прошлом году к бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1737. Это увеличение на 26%", - рассказал Ващук.

По его словам, традиционно наибольшее количество жалоб в прошлом году поступило по налоговым вопросам - 62% от общего количества. Еще 14% жалоб приходятся на действия правоохранительных органов, государственных регуляторов - 6%, местного самоуправления - 4%, таможни - 3%.

"Увеличение жалоб, возможно, отчасти отражает то, насколько игроки рынка знают нас и готовы обращаться к нам", - добавил бизнес-омбудсмен.

По словам Ващука, 23% из жалобщиков - это предприятия оптовой торговли.

Еще 17% жалоб поступило от предприятий - представителей сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, 11% - производственные компании, по 9% - ФЛП и предприятия в сфере строительства и недвижимости.

При этом, 74% жалобщиков - это малые предприятия, тогда как на крупный бизнес в прошлом году приходилось соответственно 26% жалоб.

Напомним:

Предприниматели в третьем квартале 2021 года направили к бизнес-омбудсмену рекордное за три года количество жалоб – 632.

Бывший посол Канады в Украине Роман Ващук с 2022 года занял должность бизнес-омбудсмена, сменив на этом посту Марчина Свенчицкого.

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