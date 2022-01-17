Нефть выросла до трехлетнего максимума: причины

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Цены на нефть выросли до максимума с 2018 года, ведь инвесторы ожидают нехватки ресурсов на рынке в будущем.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть Brent на торгах 17 января выросла до самого высокого с 3 октября 2018 значения в 86,71 доллара за баррель. Впоследствии котировки несколько ослабли до 86,02 доллара (-0,1%).

Американская нефть West Texas Intermediate выросла до 84,78 доллара за баррель – самого высокого уровня с 10 ноября 2021 года. Однако впоследствии тоже ослабла до 84,02 доллара за баррель (-0,2%).

Цены на нефть несколько стабилизировались, потому что Ливия 17 января нарастила свое предложение нефти на рынке. Общая добыча в стране вернулась до 1,2 млн баррелей в сутки против 900 тысяч баррелей на прошлой неделе.

В то же время инвесторы скупают нефть в ожидании активизации экономической деятельности, ведь штамм коронавируса Омикрон оказался не таким разрушительным, как ожидалось.

Это свидетельствует о том, что рост фьючерсов на Brent может продолжаться и дальше, считают инвесторы. Рост подпитываются постепенным ростом предложения нефти по странам ОПЕК+, темпы которого не могу обеспечить имеющийся спрос.

Издание отмечает, что трейдеры скупают нефть также в результате геополитических рисков на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину и концентрации страной-агрессором своих войск к украинской границе.

Напоминаем:

Цены на нефть 12 января выросли до самых высоких уровней с момента появления штамма коронавируса "Омикрон" после данных о самых низких запасах нефти в США с 2018 года.

Главным фактором стало заявление американского регулятора по запасам нефти в США. Так, в первую неделю января они упали до 413,3 млн баррелей, то есть самого низкого уровня за три года. Падение запасов оказалось больше, чем ожидал рынок, и длится уже седьмую неделю подряд.

Экономическая правда