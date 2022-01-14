Кличко говорит, что российские хакеры также атаковали и его сайт

фото из facebook виталия кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его сайт также подвергся хакерской атаке.

Источник: telegram-канал Кличко

Прямая речь Кличко: "Друзья! Сегодня днем DDoS атака произошла и на официальном сайте мэра Киева (kyiv.klichko.org).

Ресурс целенаправленно пытались "положить". Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации".

Детали: Мэр добавил, что на сайте сработали защитные предохранители.

Политик утверждает, что сайт работает исправно на данный момент.

Больше о причинах кибератаки, как это стало возможным и можно ли было предотвратить взлом государственных сайтов – в статье Всеволода Некрасова: Очередная массированная кибератака на Украину: как это стало возможным и какие последствия

Предыстория:

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия", Нацбанка и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.

В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечки данных не произошло. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаку и пообещал, что европейские специалисты помогут украинским коллегам в разрешении ситуации.

Польские журналисты также отметили стилистические неточности и странный выбор лексем в польском тексте, опубликованном хакерами.

Об уязвимости в веб-системах, через которую хакеры атаковали сайты украинских ведомств, во власти знали еще в мае, так что правительственные кибер-специалисты имели возможность предотвратить инцидент.

Украинская правда